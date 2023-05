« Monaco et Marseille doivent être furieux » Montanier tacle la programmation avant de défier Lens

Toulouse risque bien de ne pas être à 100%. Ce mardi, le Téfécé reçoit Lens dans un Stadium qui va faire le plein pour fêter ses héros. Les Violets ont en effet remporté brillement la Coupe de France ce week-end après leur carton face à Nantes (5-1). Seulement, alors que les Canaris jouent ce mercredi et bénéficient d’un jour de repos supplémentaire, les joueurs de Philippe Montanier auront 24 heures de récupération en moins. Une situation difficile après les longues festivités. En conférence de presse, l’entraîneur français a regretté cette programmation, d’autant que ce match s’annonce décisif dans la course au podium.

Les Sang et Or comptent quatre points de retard sur l’OM et doivent absolument s’imposer pour recoller : « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux. ». En cas de succès, Lens reviendrait à un point de Marseille, à quelques jours de les défier devant leur public.