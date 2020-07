Monaco doit faire l'équilibre

Le champion de France 2017 a perdu de sa superbe. Mais avec une inter-saison prolongée, il compte bien retrouver les sommets. L'AS Monaco a beaucoup travaillé pour relever la tête après deux saisons galères. La nomination de Robert Moreno en décembre dernier avait été la première pierre d'un nouveau projet. Les fondations posées, le club princier a tout intérêt à poursuivre la construction de son équipe. Mais sans basculer dans la folie des grandeurs. Ces dernières années, le manque de stabilité a coûté cher aux Monégasques. Sur le banc ou dans l'effectif, les noms ont été empilés, ils se sont succédé mais sur la longueur, ils n'ont pas beaucoup gagné. Pour corriger cela, le club de la Principauté va devoir recruter de manière intelligente et surtout dégraisser tout en conservant ses meilleurs éléments dont Wissam Ben Yedder. L'équation est délicate, l'équilibre instable. Mais trouver le juste milieu dans la politique de recrutement permettra d'éviter les erreurs du passé.

Plus de 60 joueurs sont sous contrat avec l'AS Monaco



Ils sont encore plus de 60 joueurs à avoir un contrat avec Monaco. Un nombre beaucoup trop élevé pour avoir une vision claire sur le long terme. Certains éléments prêtés à répétition ou au rendement insuffisant vont devoir être vendus. Une nécessité pour renforcer le onze titulaire et notamment la défense qui est apparue trop friable depuis quelque temps. Pour mener cette mission à bien, Paul Mitchell a été nommé à la direction sportive. Acteur important de la politique du RB Leipzig jusqu'au printemps, l'Anglais est réputé pour savoir recruter malin. Un véritable atout au moment où le mercato s'annonce particulier à cause du Covid-19.

« Je pense que c'est normal qu'on essaye de renforcer l'équipe, de contribuer à son développement. Personne n'est heureux de la 9e place. Mon histoire est claire, je veux que mon équipe soit dynamique, agressive, joue pour gagner. C'est ce que nous voulons aussi pour la cellule de recrutement. Nous investirons au bon niveau pour trouver des talents, créer la bonne culture et redevenir reconnu pour faire éclore les meilleurs jeunes talents » a annoncé Mitchell lors de sa présentation à la presse. Un discours clair qui devrait plaire aux supporters de l'ASM. Le club de la Principauté va renouer avec les méthodes qui lui ont permis de régner sur le football français.

L'AS Monaco doit se donner du temps



Robert Moreno doit aussi se frotter les mains. Il va pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de sa direction. Une confiance qui devrait lui permettre de lancer réellement son mandat monégasque. A son arrivée, l'Espagnol visait le podium avant la fin de saison. Une ambition qui pouvait paraître démesurée à l'époque. Désormais, il va pouvoir faire de cet objectif une formalité. Après des débuts difficiles, l'ancien sélectionneur de la Roja n'a connu la défaite qu'une fois sur les six derniers matchs de la saison. Un bilan prometteur. Même si tout n'a pas été parfait, il faudra lui laisser le temps de se construire une équipe et un projet de jeu. Même si des résultats rapides sont nécessaires, les dirigeants monégasques ne doivent pas se précipiter.

Cela a causé du tort à la reconstruction entamée au lendemain du titre remporté en 2017. Paul Mitchell en a conscience. Dès sa première prise de parole, il a parlé de patience. « Le club a connu des turbulences. Il nous faut un plan clair. C'est le but pour cet été. Nous avons un plan, il faut bien l'exécuter mais il faudra être patient. Nous avons un plan pour l'évolution, et cela sera sur plusieurs étés, pour s'établir de manière durable au top niveau. C'est ce qui dicte notre conduite. » Si deux saisons suffisent à perdre de son prestige, il en faut beaucoup plus pour le regagner.