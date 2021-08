Sofiane Diop (milieu de terrain de Monaco, Prime Vidéo) : On n'a pas été bons. On ne s'est pas créé d'occasions. La possession a été stérile. Les mots sont durs mais on a besoin de tous travailler ensemble, de tous se remettre focus sur les objectifs du club. On part en couilles.



Axel Disasi (défenseur de Monaco, Prime Vidéo) : En ce moment ça ne nous réussit pas. On est tombé face a une bonne équipe de Lens qui a joué parfaitement son jeu. On prend deux buts qu'on peut éviter mais il faut rester positif et travailler sur ce qui nous manque, la finition notamment. On a un match important mercredi. Cette qualification ne nous perturbe pas. On s'était préparé pour ça. Il faut juste qu'on trouve le dernier geste.



Simon Banza (attaquant de Lens, Prime Vidéo) : Ça fait du bien. On était parti dans l'optique de gagner. Je suis content de marquer. On repart avec les trois points. C'est un bon début de saison, même si on veut toujours plus.



Ignatius Ganago (attaquant de Lens, Primer Vidéo) : On est content car on a travaillé très dur pour ça. Pour moi ça a été compliqué mais j'ai mis cette occasion. Ça fait plaisir parce qu'on se sacrifie vraiment pour l'équipe, Sotoca et moi. Alors quand on gagne, ça fait encore plus plaisir. On a eu beaucoup d'occasions et on commence à gagner et ça fait plaisir.



Jean-Louis Leca (gardien de but de Lens, Primer Vidéo) : Quoiqu'il se passe dans un match, on donne toujours le meilleur et quand ça se passe comme ça, ce n'est que beau. A réaction, je ne dirais pas ça. Revenir au score, ça montre qu'on a du caractère et qu'on sait réagir quand on est dominés. Continuons à faire ce qu'on fait. On s’aperçoit que ceux qui rentrent donnent aussi le maximum. On a dû jouer 25-30 minutes à dix pendant un temps fort adverse. On a su faire le dos rond. Il faut continuer et ne pas s'enflammer.