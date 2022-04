Monaco : Clement veut réaliser "un grand match" à Rennes

Monaco s'apprête à disputer un vrai choc. Portée par une dynamique de 3 succès consécutifs en Ligue 1, l'équipe entraînée par Philippe Clement va défier Rennes, vendredi soir en ouverture de la 32ème journée de Ligue 1 (21 heures). La formation de Bruno Genesio, elle, s'est imposée à Reims lors de sa dernière sortie (2-3) et possède la deuxième meilleure attaque du Championnat de France (67 buts, derrière les 70 du PSG, ndlr). Le club breton, troisième du classement, plaît au technicien belge qui n'a pas hésité à l'affirmer haut et fort, ce mercredi en conférence de presse.

Seul le titre est impossible pour l'AS Monaco



"Pour moi, la meilleure équipe du Championnat est celle qui a le plus de points. Mais c’est certain que Rennes joue vraiment bien, est dans une bonne période, avec un style de jeu offensif et beaucoup de buts inscrits par des joueurs différents. C’est un style que j’aime bien", a glissé l'entraîneur du club princier, aspirant à "réaliser un grand match là-bas". 6ème, Monaco est loin d'être distancé dans la course à l'Europe et pourrait revenir à 3 points de Rennes en cas de succès sur la pelouse du Roazhon Park.



Une place sur le podium est-elle envisageable pour l'AS Monaco à 7 journées de la fin de l'exercice 2021-2022 ? Aux yeux de Clement, une seule chose est à exclure, le titre de Champion de France. "Tout est encore possible. Sauf être champion au vu des points de retard sur le PSG (21). Mais toutes les autres choses sont encore possibles, y compris la Ligue des Champions. Et pas seulement pour nous", analysé le technicien âgé de 48 ans.