Monaco : Clement s'attend à un "match intéressant" contre Lens

Monaco a des mauvais souvenirs de Lens. En effet, le 21 mai dernier, c'est contre la formation de Franck Haise que le club princier a concédé un match nul à la 96ème minute (2-2) qui a engendré le passage par des barrages de la Ligue des Champions, et une élimination face au PSV Eindhoven par la suite. Ce samedi, le club nordiste se présentera à Louis-II pour une opposition qui devrait valoir le détour aux yeux de Philippe Clement. "J’ai dit à mes joueurs qu’il fallait gagner ce match ! On ne joue pas pour faire un match nul 0-0, et je pense que Lens est dans le même état d’esprit. C’est pour cette raison que je m’attends à un match intéressant pour les spectateurs", a confié le technicien belge face à la presse.

Lens, un bon test pour Monaco

Invaincu depuis 12 matchs en Ligue 1, Monaco trouvera face à lui un adversaire qui surfe sur une série de 10 matchs sans revers et devrait proposer un défi élevé à Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers. "C’est une équipe de qualité, qui a effectué un bon recrutement. Je connais bien Loïs Openda qui est arrivé en provenance du Club Bruges. Ce sera un match intéressant, qui peut nous faire grandir et contribuer à intégrer les nouveaux dans le groupe", s'est avancé un Clement sûr de lui.



Mohamed Camara, arrivé en provenance de Salzbourg dimanche en tant que successeur d'Aurélien Tchouaméni, devra lui prendre son mal en patience avant d'enfiler la tunique de Monaco en match officiel. "Concernant son intégration à l’équipe, Mohamed n’a pas joué une minute durant la préparation, donc on doit faire attention. Ce qui est certain c’est qu’il ne pourra pas jouer 90 minutes tout de suite. On doit d’abord l’intégrer physiquement et tactiquement", a commenté le coach de l'ASM.