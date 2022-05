C'est une course palpitante pour les places européennes que se livreront Monaco, Marseille, Rennes, Strasbourg et Lens, samedi soir, lors de la 38e et ultime journée de cette saison 2021-22 de Ligue 1. Tous ces concurrents auront une mission difficile. Pendant que Rennes affrontera Lille, Marseille se frottera à Strasbourg et Monaco défiera Lens. Un grand défi pour Philippe Clement, l'entraîneur de l'ASM, qui a reconnu qu'il n'hésiterait pas à regarder les autres résultats lors des dernières minutes du match contre les Sang et Or.

Philippe Clement regardera les autres résultats... dans les 5 dernières minutes seulement

"Pour moi, ça peut être important lors des cinq dernières minutes du match, selon le scenario, a confié le technicien dans des propos relayés par L’Équipe. Mais il y en a beaucoup où ce n'est pas important car il est possible que ça ne change rien. Il est important pour nous de jouer ce match pour gagner. Quand tu commences à trop penser à regarder les autres, tout devient beaucoup plus dangereux... Lens, c'est déjà un match compliqué, car ils ont gagné cinq de leurs sept derniers matches, avec deux nuls contre le Paris-SG (1-1) et Nantes (2-2). Ce match oppose deux des meilleures équipes en France, avec un style offensif, c'est vraiment intéressant pour les spectateurs", a conclu Philippe Clement.