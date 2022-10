Monaco - Clement : "On ne doit pas calculer"

Camara veut livrer "un match complet"

Des progrès à confirmer. Surfant sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'AS Monaco se déplacera sur la pelouse de Trabzonspor avec le désir d'un bon résultat. Sondé sur une possible qualification plus proche avant cette rencontre de la 4ème journée de la Ligue Europa, Philippe Clement n'a pas voulu mettre la pression à son groupe de joueurs. "Il y a encore trois matches dans ce groupe et on ne doit pas calculer mais, a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par L'Equipe.Affirmant son ambition de "prendre des points dans ce stade", le technicien belge a salué l'implication de ses joueurs, ces dernières semaines, notamment lors des entraînements. Mohamed Camara, le milieu de terrain du club princier, a suivi la même ligne que celle de son coach, devant les médias. "On sent que nous progressons, par rapport à notre début de saison qui a été un peu compliqué. On a discuté entre nous., a-t-il estimé. Le joueur a affirmé que l'ASM voulait livrer "un match complet" face au champion de Turquie, 3 jours avant la réception de Clermont, en Ligue 1.