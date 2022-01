Monaco - Clement : "On doit améliorer le jeu offensif"

"On peut faire de grandes choses lors des prochains mois"

Nommé en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco lundi, Philippe Clement va débuter son aventure sur le banc du club princier, dimanche sur la pelouse du FC Nantes dans l'optique de la 20ème journée de Ligue 1 (17 heures). Conscient de la nécessité d'adaptation à son effectif, l'ancien entraîneur du Club Bruges a tout de même affirmé son ambition de victoire contre la formation entraînée par Antoine Kombouaré - qui reste sur 3 succès consécutifs en L1. "J’ai beaucoup de respect pour le travail de Niko Kovac, même si chaque coach a ses propres idées. Personnellement, je veux jouer de manière dominante, avec un jeu offensif. Je suis ici pour un projet, pour gagner des matchs mais aussi pour développer une équipe et de jeunes joueurs., a glissé Clement.Inspiré par Pep Guardiola, "j’ai suivi et analysé beaucoup de ses matchs à Manchester City, au Bayern Munich et au FC Barcelone", Clement a indiqué son envie première de voir son équipe adopter un rôle protagoniste lors des rencontres. "Je veux jouer de manière dominante avec un jeu offensif. Nous avons fait de petits changements mais les fondations sont bonnes., a commenté le technicien âgé de 47 ans, qui reste sur 3 titres consécutifs de Champion en Belgique (2019, 2020, 2021).