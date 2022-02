Monaco : Clement ne considère pas le match contre l'OL "décisif"

"Un plus grand défi que les matchs précédents"



💬@philippe_clemnt : "Je veux développer les joueurs et bien travailler avec eux pour grandir en tant qu’équipe" pic.twitter.com/fTlgfMEWGC

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 3, 2022

Pour l'AS Monaco, la réception de l'Olympique Lyonnais est une occasion de relancer la machine. Défait face à Montpellier dans un match prolifique lors de sa dernière sortie en Ligue 1 (3-2), le club princier a su rebondir en Coupe de France à Lens (2-4), et tentera de s'imposer contre un OL qui reste sur 3 succès consécutifs sur le plan national. Séparées par 1 seul point au classement - en faveur de Lyon - les deux équipes entretiennent une certaine "rivalité" d'après Philippe Clement, qui s'est présenté ce jeudi en conférence de presse., a-t-il glissé, conscient du degré de motivation de son groupe afin de réaliser une belle performance.Exhortant son groupe à afficher une unité dans "un plus grand défi que les matchs précédents", le natif d'Anvers a reconnu son incertitude quant au schéma tactique qu'adoptera son homologue, Peter Bosz. "Tu ne sais jamais comment l’équipe en face va évoluer. Je ne suis pas du genre à espionner les entraînements des autres pour apprendre des choses., a-t-il prévenu.Arrivé début janvier à la tête de l'AS Monaco à la place de Niko Kovac, Clement pourrait obtenir sa deuxième victoire à domicile après celle face à Clermont (4-0) mais n'a pas forcément l'envie de penser sous le seul prisme du résultat brut. "Pour moi c’est important pour le moment de laisser les joueurs grandir dans le jeu, de créer des automatismes et se sentir bien mentalement et physiquement., a tranché le technicien belge.