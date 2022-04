Monaco - Clement : "Je suis concentré sur mon travail"

"Nous sommes dans la position du chasseur"



Juste avant la trêve internationale, la formation entraînée par Philippe Clement avait su prendre le meilleur sur le club de la capitale (3-0). Situé à la 7ème position de Ligue 1, le club princier peut encore prétendre à l'Europe pour la saison prochaine, Strasbourg étant 5ème à 4 points, et donc en position de disputer les barrages pour la Ligue Europa Conférence. Avant le déplacement à Metz, dimanche lors de la 30ème journée de Ligue 1 (15 heures), Clement est revenu sur le succès face au PSG.Le technicien belge n'a pas liée cette victoire à un éventuel changement de dynamique de son groupe, qui restait jusqu'alors sur 3 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. "Je ne pense pas que tu puisses gagner un match comme ça, de cette manière, sans être déjà dans une bonne dynamique. Elle était déjà bien avant le match", a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Sondé sur la façon d'installer une dynamique positive, l'ancien entraîneur du Club Bruges a insisté sur l'impératif de victoires.Je pense qu’il faut vraiment aborder les matchs les uns après les autres, et ne pas penser à notre situation au classement."Arrivé en janvier dernier à Monaco en successeur de Niko Kovac, Clement est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club princier, mais a vu son avenir être mis en doute. En effet, le matin du match face au PSG, L'Equipe expliquait que son départ était programmé, comme ceux d'Oleg Petrov (vice-président du club) et de Paul Mitchell (directeur sportif). De quoi provoquer un certain étonnement : "J'étais surpris. Cette histoire, le matin avant un grand match... Mais avec le staff et les joueurs on s'est concentré sur le match", a-t-il expliqué, rappelant son contrat en vigueur et sa priorité : "