Monaco : Boadu se rapproche de la Principauté

L'AS Monaco s'apprête à réaliser un nouveau beau coup sur le marché des transferts. Après le prêt du gardien Alexander Nübel (Bayern Munich) et l'arrivée de l'ailier Ismail Jakobs (Cologne), le club qui a terminé 3eme de Ligue 1 en 2020-21 serait en passe de faire signer Myron Boadu. En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, un journaliste italien spécialisé dans le mercato, et confirmées par RMC Sport, un accord a été trouvé avec l'AZ Alkmaar pour l'attaquant néerlandais, qui devrait s'engager jusqu'en 2026 avec le club de la Principauté. Estimé à 14 millions d'euros par le site Transfermarkt, le transfert devrait se faire entre 15 et 20 millions d'euros.

Boadu va succéder à Jovetic



Auteur de 14 buts en Eredivise en 2019-20, puis 15 l'an dernier, le natif d'Amsterdam sort deux belles saison au Pays-Bas et tentera de passer un nouveau palier dans sa jeune carrière (20 ans). Alors qu'il a principalement joué en tant qu'attaquant de pointe, le joueur dont l'agent est Mino Raiola a également été parfois aligné en position d'ailier, à gauche ou à droite. A Monaco, Boadu devrait être le successeur de Stevan Jovetic, parti libre à l'issue de son contrat, et sera en concurrence avec notamment Wissam Ben Yedder et Kevin Volland en Principauté. Un bel atout offensif de plus pour une équipe qui sera forcément encore très ambitieuse cette saison.

Une nouvelle arme pour viser la Ligue des Champions

En recrutant cet espoir néerlandais, le club entraîné par Niko Kovac va donc réaliser un beau coup dans ce mercato et aura une arme supplémentaire pour espérer se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Par ailleurs, en quête d'un milieu de terrain, Monaco pourrait également prochainement annoncer l'arrivée de Jean Lucas, d'après le journaliste Saber Desfarges. Selon lui, un accord aurait été trouvé avec Lyon et le Brésilien devrait s'engager pour les cinq prochaines années. Pour ce dernier, le club du Rocher pourrait débourser entre 10 et 15 millions d'euros. Visiblement, le mercato n'est donc pas terminé pour la formation monégasque.