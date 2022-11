Monaco : Ben Yedder "déçu" par sa non-sélection pour le Mondial selon Clement

L'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clement n'a pas caché que Wissam Ben Yedder était "déçu" de ne pas avoir été sélectionné par Didier Deschamps afin de participer à la Coupe du monde avec les Bleus au Qatar (20 novembre-18 décembre). En conférence de presse, avant d'affronter l'OM dimanche à Louis-II (20h45) pour le dernier match avant la trêve et le tournoi mondial, le technicien belge a tout de même voulu positiver autour d'un futur possiblement radieux pour son joueur. "Ce n'est pas un gamin. Il a de l'expérience. Il savait que c'était une possibilité. Ce n'est pas la meilleure pour lui, c'est clair. Mais il a fait de bons entraînements. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer encore".

"Aucun relâchement" contre l'OM pour Monaco

Son opinion était forcément différente concernant Youssouf Fofana, qui a lui été appelé par le sélectionneur national pour la compétition. "Il a été sélectionné en plus avec la France qui est l’une des favorites pour remporter la Coupe du Monde", a jugé le technicien de l'ASM. "Les autres (Benoît Badiashille, Axel Disasi ndlr), étaient forcément déçus mais ils se sont bien entraînés ces derniers jours. Ils veulent montrer qu’ils sont prêts car une blessure peut arriver à tout moment, même si je ne le souhaite à personne", a-t-il précisé.



Assurant qu'il n'y aurait "aucun relâchement" contre l'OM (qui compte 27 points, comme Monaco), Clement a également exprimé son opinion concernant une possible baisse d'intensité de son groupe avant la Coupe du monde. "Quand tu ne joues pas les duels à 100% pendant un match, il y a davantage de risques de blessure. Et c’est la même chose à l’entraînement. Aujourd’hui et hier, j’ai vu beaucoup d’intensité lors de chaque duel et aucun joueur ne pense à une quelconque gestion", a-t-il clarifié.