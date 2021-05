Monaco : Ben Yedder affirme son ambition avant de défier le PSG

"Un titre à aller chercher"



La finale de la Coupe de France édition 2020-2021 mettra aux prises le PSG à l'AS Monaco, mercredi soir (21h15). Deux équipes avides de titres dans une saison particulière.En conférence de presse, l'attaquant auteur de 20 buts en 36 matchs de championnat s'est confié sur cette opposition.Il n'a pas considéré le PSG comme favori de la finale. "C’est dur à dire car c’est une finale. Paris va jouer à fond. On est focalisés sur nous. C’est une grande équipe composée de grands joueurs. Mais nous sommes sûrs de nous.afin de rendre hommage à Jean-Paul Chaude. On va se battre pour remporter un trophée qui échappe au club depuis 30 ans", a-t-il glissé, en référence au décès du président du Club des Supporters de l’AS Monaco, survenu dimanche dans la soirée.Pour la rencontre qui se disputera sur la pelouse du Stade de France, le natif de Sarcelles a fixé le chemin à suivre. "Il faudra tout mettre dans ce match car c’est une finale. Nous avons très envie de la gagner. On devra être unis, ambitieux, solidaires et rester forts collectivement., a-t-il expliqué.