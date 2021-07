L’AS Monaco a terminé 3eme du dernier exercice de la Ligue 1 et Wissam Ben Yedder voit le club de la Principauté faire mieux lors de la saison à venir. Pas impressionné par les recrues estivales parisiennes, l'international français voit grand pour son club en 2021-22 comme il l'a confié à L'Equipe Magazine, ce samedi.

"Progresser dans le jeu"

« La prochaine étape, c'est de faire mieux, a-t-il glissé à L’Equipe Magazine. C'est une nouvelle saison et l'idée est simple : faire mieux que la troisième place. Et progresser dans le jeu, dans la gestion des événements. En termes de niveau, on n'est pas si loin. On a dégagé une force collective. Quand on regarde les résultats face à nos adversaires directs la saison passée, on a grappillé des points face au PSG ou Lille. On n'a pas peur. »



"On connaît la qualité du PSG. On ne découvre pas celle d'un Ramos ou d'un (Achraf) Hakimi aujourd'hui... Oui, ils auront un groupe renforcé, oui, ils voudront tout gagner. Mais je n'ai pas l'habitude de nous comparer. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir qu'on s'améliore et qu'on soit prêts rapidement", a ajouté l'attaquant asémiste.