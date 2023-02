Monaco bat Clermont sans trembler et met la pression sur Lens et l'OM

L'AS Monaco peut continuer de croire au podium ! Ainsi, ce dimanche, pour le compte de la 22e journée, les hommes de Philippe Clement l'ont emporté face à Clermont en Auvergne. Au stade Gabriel-Montpied, le club du Rocher a gagné 2 buts à 0 et a fait preuve de beaucoup de sérieux pour empocher les trois points. Une victoire très précieuse et qui permet de mettre la pression à Lens, 3e, et l'OM, 2e, avant les matchs des deux équipes plus tard ce dimanche. Les Monégasques reviennent ainsi à un point des Sang et Or et deux des Phocéens.

Monaco s'impose sans trembler

Grâce à un début de rencontre en fanfare avec l'ouverture du score de Maripán dès la 3e minute puis le break d'Embolo dix minutes plus tard, Monaco n'a jamais tremblé face aux hommes de Pascal Gastien. Les Clermontois, pourtant très enthousiastes dans leur jeu depuis le début de saison, n'ont pas réussi à trouver la faille et ce malgré une meilleure possession dans le match. Monaco a su conserver sa cage inviolée, avec un Nübel plutôt tranquille ce dimanche après-midi, même s'il a été sollicité en fin de match par Andric.

Avec ce succès, Monaco peut donc continuer à rêver de la Ligue des Champions et poursuit sur sa belle forme actuelle. Les hommes de Philippe Clement vont maintenant suivre le match de Lens à Brest, avant de regarder le choc OM - Nice en clôture de cette 22e journée ce soir.