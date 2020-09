Memphis Depay, Jonathan Bamba, Benoît Badiashile : après deux journées, un invité surprise s'est glissé sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Le défenseur monégasque a marqué deux buts en deux matchs pour permettre à son équipe de s'installer dans le trio de tête du championnat de France avec quatre points. Avec cet apport offensif, le défenseur a pris ses responsabilités. Il a aussi prouvé qu'il avait les armes pour devenir un élément incontournable du onze asémiste. A 19 ans, le natif de Limoges a déjà tout d'un grand.



A 17 ans, Badiashile a connu sa première titularisation contre le PSG



Il n'a pas encore célébré son 20eme anniversaire et pourtant, Benoît Badiashile est un visage connu de la Ligue 1. Il débute là sa troisième saison pleine avec les pros. Grâce à sa précocité, l'international U19 est déjà très expérimenté. Ses débuts en Ligue 1 remontent à l'automne 2018, quand dans un effectif décimé par les blessures, il a été titularisé par Thierry Henry pour affronter le PSG. Après cette première incursion dans le monde professionnel, il a plus souvent été titularisé que laissé à disposition de la réserve. Quelques jours plus tard, avec son coéquipier Hans-Noah Massengo, Badiashile est devenu le premier joueur né au XXIe siècle titularisé dans un match de Ligue des Champions. Un bon moyen de se faire un nom. Tous les entraîneurs passés sur le Rocher lui ont fait confiance. Aujourd'hui, le défenseur central est proche de jouer son 50eme match avec les couleurs de l'ASM. Un cap qui devrait lui permettre de briller encore un peu plus à un poste où l'expérience est très importante.



Badiashile est dans les petits papiers de Zinédine Zidane



Avec son mètre 94, sa solidité, sa vitesse et son excellent pied gauche pour relancer, Benoît Badiashile coche toutes les cases du défenseur central moderne. Avec ce profil, il a rapidement tapé dans l’œil des meilleurs clubs européens. Très tôt, il a été suivi par des formations allemandes, anglaises ou espagnoles. C'est pour cette raison qu'il a signé professionnel dès son 16eme anniversaire. Le prodige a été protégé mais toujours autant sollicité. Trois ans et de nombreuses prestations intéressantes plus tard, le Français est toujours courtisé par de nombreuses écuries. Zinédine Zidane est intéressé par ses qualités alors que Manchester United ou le Bayer Leverkusen ont tenté de négocier avec Monaco. En vain.

C'est bien dans la Principauté que le jeune défenseur va continuer sa progression pour devenir un élément expérimenté. Sous les ordres de Niko Kovac, il peut franchir un nouveau cap en devenant meilleur dans les duels notamment. Dans les deux surfaces de réparation. Si son jeu aérien lui a permis de faire trembler les filets adverses, c'est bien la justesse de son jeu défensif qui pourrait bientôt lui permettre de limiter Memphis Depay ou Jonathan Bamba pour devenir une référence à son poste.