Monaco : Avec un (4eme) maillot "Ode à la Riviera" contre Lille

Une campagne tournée au Rocher et au Laryotto, une référence au cinéma et à la photo...



𝑁𝑜𝑡 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑀𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒, 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑐𝑜 🇲🇨

👕 Procure-toi l'édition limitée : https://t.co/CN8rhAxVSX



𝗗𝗗𝗠 x @KappaFrance pic.twitter.com/hw9C3uQJ6u



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 20, 2022

Il fleurera comme une odeur de nostalgie, dimanche soir dans le Nord lors du match entre Lille et Monaco (20h45, 12eme journée de L1). Les Monégasques étrenneront en effet à cette occasion leur tout nouveau maillot (leur quatrième déjà cette saison, ce qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire du club). Un quatrième maillot né de la collaboration entre "Drôle de Monsieur" et Kappa. Et si le tandem entre l'équipementier italien et la marque de streetwear n'a vu le jour que récemment et prouvé une nouvelle fois que les mondes de la mode et du sport ne font très souvent qu'un, le maillot, lui, replongera inévitablement les Monégasques quelques années en arrière, pour ne pas dire de longues années. Car cette collection capsule exclusive, baptisée de manière très symbolique "Ode à la Riviera", a tenu à bâtir les deux gammes - une gamme technique (maillot, short, chaussettes...) et une gamme lifestyle (t-shirts, survêtement, sac et casquette) autour des codes et de l'histoire de la Principauté de Monaco, avec une empreinte multiculturelle volontairement donnée par "Drôle de Monsieur" conjointement avec Kappa afin d'offrir un "mélange audacieux des années 70 et 90".En choisissant le Rocher, "en plein cœur de la Principauté avec ses cafés et ses boutiques de souvenirs", et le Laryotto, "quartier moderne où se superposent les panoramas de la mer et de la ville", pour tourner sa campagne de lancement de cette "Ode à la Riviera", les deux partenaires ne s'y sont pas trompés. Et les pièces de la collection (déjà disponibles à la boutique officielle de l'ASM comme sur son e-shop et sur celui de Kappa ainsi que dans le shop de "Drôle de Monsieur", à Paris) parlent elles aussi d'elles-mêmes. "Les produits eux-mêmes sont une référence locale directe, familière à ceux qui fréquentent la région et ceux qui la connaissent à travers le patrimoine photographique et cinématographique". Dimanche soir, tout Monaco ne manquera pas d'ouvrir grand les yeux.