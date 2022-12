Momentum, Mbappé, bousculer la hiérarchie... Franck Haise veut surprendre le PSG

Dimanche soir, le Racing Club de Lens affrontera le Paris-Saint-Germain pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Ce samedi matin, l'entraîneur du club nordiste Franck Haise était en conférence de presse. Il y a évoqué Kylian Mbappé, mais aussi la possibilité d'un moment propice pour affronter le PSG ainsi que son envie de bousculer la hiérarchie.

"Je ne sais pas s'il y a de meilleurs moments"

Ce match intervient après une rencontre difficile pour les Parisiens contre le Racing Club de Strasbourg et juste après une Coupe du Monde qui a pu fatiguer certains joueurs. Franck Haise n'y voit tout de même pas un meilleur moment pour affronter les Parisiens : "Je ne sais pas s'il y a de meilleur ou de moins bon moment pour jouer le PSG. Ils sont bien repartis à l'image de leur victoire contre Strasbourg. Des joueurs comme Mbappé sont vite revenus. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas c'est demain et il faudra être présents."

"Bousculer la hiérarchie"

L'entraîneur lensois sait que son équipe n'est pas favorite mais entend bien bousculer le PSG devant le public du Stade Bollaert qui sera probablement déchaîné : "La pression, c'est de faire le meilleur match possible. La logique, on la connaît, on essaie de la bousculer depuis un moment, depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Notre volonté est de bousculer la logique et on y arrive régulièrement. Il faudrait être très fort pour le faire à nouveau demain, ça sera notre objectif."

"Un bel accueil pour Mbappé"

Après le Mondial impressionnant réalisé par Kylian Mbappé, Franck Haise s'attend à ce que l'attaquant de l'équipe de France soit bien accueilli au Stade Bollaert : "Je crois que les supporters lensois, de Bollaert, ceux qui seront présents, sont des amoureux du football et du jeu. Je pense qu'ils vont réserver un bel accueil à Kylian Mbappé parce qu'il le mérite. Au-delà de faire beaucoup de choses pour Paris, il en fait aussi beaucoup pour la France. Il aura un bel accueil."