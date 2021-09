Moise Kean : "Mon expérience au PSG m'a beaucoup servi"

Moise Kean (21 ans) a bien fait fructifier son prêt au Paris Saint-Germain la saison dernière. Le buteur a fait oublier son passage manqué à Everton avec une belle moisson de buts et des stats intéressantes dans la capitale française (17 buts en 41 apparitions). S'il a effectué son retour dans le Piémont au sein de la Juventus Turin cet été, le buteur international transalpin n'oublie pas sa belle campagne 2020-2021.

Kean veut surfer la vague parisienne

L'idée pour Kean est de surfer sur cette bonne forme comme il l'a fait avec sa sélection nationale et ce doublé inscrit face à la Lituanie (5-0), mercredi, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. "Mon expérience au PSG m'a beaucoup servi. J'ai côtoyé de grands joueurs et j'ai beaucoup appris là-bas. Il y a beaucoup de travail à faire maintenant à Turin et je reviens avec l'envie de donner mon maximum", a glissé Kean pour la Rai.