Moffi revient sur son transfert à Nice et dément avoir été proche de l’OM

Terem Moffi a vécu un mois de janvier agité. Après une superbe première partie de saison avec Lorient, ponctuée de 12 buts, l’international nigérien a logiquement attiré les convoitises lors du mercato hivernal. Courtisé par l’Olympique de Marseille, l’avant-centre de 23 ans a préféré rejoindre l’OGC Nice, malgré un accord entre Lorient et les Phocéens. Bien installé dans le onze de départ de Didier Digard, Terem Moffi est revenu en conférence de presse sur ses longues négociations : « C’était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu. C’était stressant mais on ne contrôle pas cela. C’était un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Je pouvais de nouveau me concentrer sur ce que j’aime, jouer au football. Il a fallu trois semaines pour concrétiser le transfert. »

"Je ne pensais qu'à Nice"

En revanche, Terem Moffi a affirmé qu’il avait toujours voulu rejoindre les Aiglons, balayant l’intérêt de l’OM. Finalement, le transfert s’est conclu pour plus de 20 millions d’euros : « Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc nous n’avons jamais été proches d’un accord ». Un choix payant pour le moment, puisque le buteur a déjà scoré à cinq reprises avec Nice.