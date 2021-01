Milik dévoile pourquoi il a signé à l'OM !

Il a beau connaître la pression à Naples et venir d’un championnat relevé comme la Serie A, Arkadisuz Milik ne prend pas pour autant les attentes autour de l’OM à la légère. Présenté à la presse ce mardi, la nouvelle recrue olympienne s’estime prête physiquement malgré une longue période traversée sur le flanc après une blessure. Milik a également dévoilé ce qui l’a convaincu de signer à Marseille : « Le coach et le directeur sportif étaient très déterminés à ce que je signe. J’étais dans une situation difficile à Naples, c’était une bonne opportunité pour moi de signer ici même si la situation sportive n’est pas la meilleure actuellement. J’ai vu dans les yeux des dirigeants qu’ils me voulaient vraiment et qu’ils avaient besoin d’un attaquant. Comme l’équipe, j’ai de la détermination. J’ai pu sentir cette ambition. Chaque club a ses ambitions. L’OM a joué la Ligue des Champions et l’objectif est de gagner et de retrouver cette compétition. Il faut travailler dur à l’entraînement pour retrouver une bonne spirale. », a-t-il indiqué devant les médias ce mardi.

> Mercato Express : Du changements à l'OM <

Milik : « Je suis prêt pour l’OM »

« Physiquement, je me sens prêt à jouer même si je n’ai pas joué durant plusieurs mois. Je me suis entraîné dur de mon côté, deux fois par jour, mais on sait tous que le rythme vient avec l’enchaînement des matches. Je me sens vraiment bien. J’ai eu une période compliquée à Naples mais j’ai continué à m’entraîner dur là-bas. J’ai simplement besoin de jouer des matches car je ne me sens pas en retard physiquement et sur le cardio », promet ainsi le buteur, qui a évoqué les attentes particulières au sein de son nouveau club : « Mon poste n’est pas le plus simple. Quand on est attaquant, il faut marquer à tout prix. Je connais ces attentes, c’était déjà le cas à Naples. Vous pouvez faire toutes les passes décisives que vous voulez, à la fin de la saison, on regardera les buts que vous avez marqués. Je suis prêt pour cette pression. »