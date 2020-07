Michel Denisot nouveau président de la LFP ?

Pour ce qu'il représente dans l'histoire du football français, l'information ne peut pas passer inaperçue : Michel Denisot pourrait reprendre du service. L'ancien président du Paris Saint-Germain serait poussé à prendre les commandes de la Ligue de Football Professionnel, selon les informations du quotidien Le Parisien. L'information fait suite à l'annonce de Nathalie Boy de la Tour, actuelle présidente de l'instance, qui a fait part de son désir de ne pas se représenter.

Homme de médias et journaliste reconnu dans de nombreux domaines, notamment le cinéma et la télévision, Michel Denisot possède un CV bien garni dans le monde du football. Il a été à la tête de deux clubs - La Berrichonne de Châteauroux (dont il est l'actuel président d'honneur) et surtout le Paris Saint-Germain, alors propriété de Canal +, dans les années 1990. Apprécié et respecté, Michel Denisot serait soutenu par le dirigeant de l'En Avant Guingamp Bertrand Desplat. Deux autres anciens présidents emblématiques de Ligue 1, Vincent Labrune (passé par l'OM) et Gervais Martel (ancien patron du RC Lens), sont aussi cités par Le Parisien pour cette fonction.