"Moi, ça me hante !"

Lanterne rouge de Ligue 1 après une défaite très compromettante face à Bordeaux (1-3), le FC Metz est au pied du mur. Le club lorrain doit absolument réagir pour faire une série dans ce sprint final afin de sauver sa peau dans l'élite. Présent en conférence de presse à l'avant-veille du match contre Clermont, Frédéric Antonetti n'y est pas allé par quatre chemins.. Et ce malgré tous les aléas. Je crois les supporters qui m'ont dit que la situation de leur club les empêche de dormir la nuit. Mais moi, ça me hante et si on échoue, ça va me hanter toute ma vie ! Parce que c'est de ma responsabilité", a lancé le technicien corse, très impliqué.

L'entraîneur des Grenats assure par ailleurs que ses joueurs sont mobilisés. "Les analyses à chaud, c'est toujours délicat. Mon groupe a un bon fond, il n'y a pas de tordu et je n'ai pas vu de joueur lâcher. On rate des choses simples parce qu'on manque de sang-froid. Mon groupe a besoin de confiance et elle s'acquiert. On n'a pas su l'acquérir et je n'ai peut-être pas su la donner. On est derniers et quand c'est le cas, il faut fermer sa gueule. Mais il reste une chance...", a conclu Frédéric Antonetti.