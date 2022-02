Metz : Le club défend Antonetti et charge Lille

La fin de la rencontre Lille-Metz, vendredi soir (0-0) a été marquée par un accrochage physique et verbal entre Frédéric Antonetti et Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC. Le premier a reproché, en conférence de presse, les présences d'Olivier Létang, président de Lille, et du second dans sa zone technique. Pointant notamment "un manque de respect absolu", et une pression exercée sur le quatrième arbitre à ses yeux, Antonetti a été expulsé suite à son accrochage. Ce lundi, le FC Metz a publié un communiqué officiel en prenant sa défense.

Metz demande à la LFP de "faire cesser les tentatives de pression sur les arbitres"

[ ℂ𝕠𝕞𝕞𝕦𝕟𝕚𝕢𝕦𝕖́ 𝕆𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕖𝕝 ]

Dans les dernières minutes de la rencontre LOSC - FC Metz, Frédéric Antonetti a été exclu.



Si la réaction de l’entraîneur des Grenats a pu apparaître excessive, le FC Metz tient à revenir sur certains faits 👇



"Dans les dernières minutes de cette rencontre, Frédéric Antonetti a été exclu. Si la réaction de l’entraîneur des Grenats a pu apparaître excessive, le FC Metz tient à revenir sur certains faits. Suite à l’expulsion d’Edon Zhegrova dans les arrêts de jeu, les dirigeants du LOSC se sont présentés sur le bord de la pelouse afin de mettre la pression sur le quatrième arbitre. Malgré la demande du staff technique messin de cesser d’invectiver le corps arbitral, les dirigeants lillois ont poursuivi, dans un premier temps depuis le bord pelouse, d’où ils n’ont pas vocation à suivre la rencontre, puis dans la zone technique de Frédéric Antonetti, réservée à l’entraîneur visiteur.Face au manque de respect et aux tentatives de pression qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue du match, alors que le club grenat se bat pour se maintenir parmi l’élite,. Par conséquent, le FC Metz apporte son soutien à Frédéric Antonetti et demande à la Ligue de Football Professionnel, à l’heure d’aborder une fin de saison déterminante pour l’avenir de certains clubs, de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1", peut-on lire.Selon des informations de RMC Sport,Antonetti risque entre 2 matchs (pour comportement excessif) et 4 mois de suspension (tentative de brutalité) selon la source. Sylvain Armand pourrait également voir son cas être traité mais cela dépendra du rapport de l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy. Armand pourrait être convoqué, voire sanctionné.