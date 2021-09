Metz : Boulaya et Nguette de retour

Le bout du tunnel est proche pour Farid Boulaya et Opa Nguette. Jamais apparus dans le groupe messin cette saison, les deux éléments offensifs sont remis des blessures à la cuisse qui les avaient contraints à l'inactivité. Le Républicain Lorrain nous apprend ce jeudi que le meneur de jeu algérien, auteur de 6 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, et l'ailier gauche sénégalais se sont entraînés normalement cette semaine. Absent depuis décembre 2020, le second nommé avait même disputé une mi-temps avec la réserve, le 31 août dernier. L'entraîneur Frédéric Antonetti doit maintenant trancher quant à leur éventuel retour dans le groupe pour le derby contre Strasbourg, ce vendredi à La Meinau (21 heures).