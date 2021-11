Metz - Antonetti : "Payet est un joueur de classe mondiale"

Le FC Metz a su frustrer l'Olympique de Marseille, dimanche sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (0-0). Même si la formation dirigée par Frédéric Antonetti n'a pas remporté la rencontre, poursuivant sa mauvaise série à l'extérieur (une seule victoire en treize journées de L1, à Brest le 26 septembre, ndlr), elle a obtenu un point qui pourrait permettre d'enclencher une dynamique. Trouvant deux fois les montants et contrainte d'évoluer à 10 en raison de l'expulsion de Jemerson pour une faute sur Dimitri Payet (56ème), l'équipe lorraine a su minimiser, un peu, l'influence du meneur de jeu du club phocéen.

"Celui qui fait la différence c'est Payet"

Au terme de la rencontre, Antonetti a livré son point de vue sur la qualité individuelle pure de certains éléments de l'OM. Il a notamment adressé un éloge au natif de Saint-Pierre. Cette saison encore il s'avère important (6 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1), et Payet a confirmé son niveau dimanche, aux yeux du technicien. "Payet c’est un joueur de classe mondiale. Le reste ce sont de très très bons joueurs mais celui qui fait la différence, c’est Payet. Même un aveugle le voit. Pas besoin d’être un expert pour voir ça. Guendouzi, pour moi, c’est aussi un joueur de classe mondiale. Je ne suis pas là pour analyser les joueurs marseillais mais il y a de très bons joueurs. La classe mondiale c’est Payet mais il n’a pas non plus toujours été un joueur de classe mondiale et a mis du temps pour y arriver", a-t-il noté en conférence de presse.



Malheureusement pour le FC Metz, la victoire de l'AS Saint-Étienne contre Clermont (3-2) a fait chuter l'équipe à la dernière place du classement en Ligue 1. Après la trêve internationale, la formation de Frédéric Antonetti recevra les Girondins de Bordeaux, à l'occasion de la quatorzième journée du championnat de France (le dimanche 21 novembre, 15 heures).