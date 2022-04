Alors que son équipe est lanterne rouge de Ligue 1, Frédéric Antonetti vit une fin de saison sous haute tension. Certains médias ont indiqué cette semaine que le technicien corse aurait un nouveau rôle à Metz en cas de descente en Ligue 2. Une version que Fred Antonetti réfute catégoriquement.

"Mon avenir ? Je ne vous le dirai pas là"

"Des conneries ! Que des conneries ! Ce n’est pas du journalisme, c’est de la désinformation, a tonné Frédéric Antonetti. En ce qui me concerne, que des conneries. Le journaliste doit bien informer et dire les choses. Il ne faut pas penser pour moi. Je suis assez grand garçon pour penser par moi-même, ne vous inquiétez pas. Mon avenir ? Je ne vous le dirai pas là. J’ai encore deux ans de contrat, c’est le président qui décide pour l’année prochaine. Moi, aujourd’hui, je suis entraîneur, j’entraîne. Voilà. Il faut discuter, les conditions, voir si on a l’équipe pour remonter tout de suite. Moi, ce qui me désole, c’est de finir sur un échec. Ça me désole vraiment. Après il faut discuter. J’ai deux ans de contrat. Si le président me dit : tu restes entraîneur, je reste entraîneur et on fera le maximum pour remonter", a conclu l'entraîneur du FC Metz.