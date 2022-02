Metz : Antonetti aborde sa suspension

Une sanction "tellement dérisoire" par rapport à la situation en Ukraine



Présent en conférence de presse ce vendredi, avant la rencontre entre Metz et Nantes (dimanche, 15 heures), Frédéric Antonetti a livré sa réaction au sujet de sa suspension. Pour son accrochage avec Sylvain Armand lors de l'opposition face à Lille, le 18 février dernier, le technicien corse a été sanctionné de dix matchs, dont sept ferme, par la commission de discipline de la Ligue. "Quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus du monde du football, c'est très révélateur., a-t-il commenté, dans des propos relatés par RMC Sport. Puis d'ajouter : "Mon absence est un handicap, mais je suis forcé de m'adapter. Benoit Tavenot (adjoint, ndlr) sera au bord du terrain, j'ai toute confiance en lui."Bien conscient que son cas n'était pas le plus important par rapport à la situation présente en Ukraine, il s'est exprimé sur le thème.Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, c'est toujours très regrettable, et ce mot est vraiment très faible. Moi, je pense surtout aux enfants. Je pense que les hommes ne comprendront vraiment jamais rien. Je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais ça reste quand même quelque chose d'effroyable", a-t-il opiné.Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Canaris, s'est exprimé concernant la sanction infligée au technicien corse, avec un avis pour le moins tranché.Peut-être que je suis mal placé parce que j’ai pour coutume de défendre la profession. Bien sûr que ce sont des images que l’on ne veut pas voir. Mais je trouve la sanction très très lourde", a-t-il affirmé, dans des propos relatés par RMC Sport. Il s'est également étonné de la différence avec les sanctions d'Olivier Létang, le président de Lille (deux matchs de suspension) et Sylvain Armand, le coordinateur sportif (quatre matchs), parlant de "deux poids et deux mesures".