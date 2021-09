Messi, une première depuis deux ans

Le PSG accueille Montpellier ce samedi (21h) au Parc des Princes. Une rencontre que les vice-champions de France vont disputer sans leur nouvelle star, Lionel Messi. La Pulga faussera compagnie aux siens pour la deuxième fois d’affilée après avoir déjà dû rater le déplacement à Metz. Il n’est pas encore remis de la contusion osseuse qu’il avait contractée il y a cinq jours lors du match contre Lyon en championnat.

Son bilan médical incite à l’optimisme

Messi qui rate deux parties d’affilée pour cause de blessure, c’est un fait assez rare pour être souligné. Il n’avait plus connu une telle contrariété depuis la période aout-septembre 2019, d'après le site Transfermarkt. A l’époque, il avait manqué quatre sorties du FC Barcelone en raison d’un souci au pied. Depuis, et même s’il lui est arrivé de faire l'impasse sur des matches, c’était toujours un maximum à la fois. Ou alors pour d’autres raisons que des blessures, comme le retour tardif des vacances qui lui a fait rater les premières rencontres de l’exercice en cours avec le Barça.

Et maintenant, City

A noter que la plus longue période d’arrêt qu’a connue Messi depuis qu’il est devenu titulaire au Barça c’était entre novembre et 2013 et janvier 2014. Il avait alors été immobilisé 56 jours suite à une déchirure musculaire. Le staff parisien met tout en œuvre maintenant pour que le sextuple Ballon d’Or soit de retour contre Manchester City. Sa présence face aux Sky Blues est encore loin d’être garantie. S’il loupe ce rendez-vous, ça sera la 1e fois qu’il manquera le premier match à domicile de son équipe en Coupe d’Europe depuis septembre 2015 (un certain Barcelone – Leverkusen).