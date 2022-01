Messi reçoit un maillot dédicacé par le pape François

L'attaquant parisien a reçu dimanche le maillot des mains de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon et délégué pour le Saint Siège des Jeux Olympiques de Paris 2024, a annoncé dans un communiqué l'Athletica Vaticana. "Homme de foi, Messi m'a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble", a tweeté Mgr Gobilliard avec une photo aux cotés de la star argentine tenant le maillot jaune dans les mains, et une autre aux côtés du Brésilien Neymar.

Aujourd’hui, j’ai remis à Lionel Messi le premier maillot officiel du Vatican signé par le pape François, avec sa bénédiction. Homme de foi, #Messi m’a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble@LeoMessiFanClub@PSG_inside pic.twitter.com/tADdxnBtwA — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) January 23, 2022

"L'échange de maillots entre le pape et la star argentine est désormais complet", ajoute l'Athletica Vaticana: en octobre, le Premier ministre Jean Castex avait remis à François le maillot dédicacé de Messi, floqué du numéro 30, aux couleurs du Paris Saint-Germain (PSG). Le pontife argentin, grand amateur de ballon rond - il est supporteur depuis son enfance du club de Buenos Aires de San Lorenzo - l'avait remercié et félicité pour sa "simplicité". Messi et Jorge Bergoglio, élu pape en mars 2013, s'étaient rencontrés en août de la même année au Vatican.