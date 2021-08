Messi-Mbappé-Neymar : le plus gros potentiel offensif de l'histoire ?

Lionel Messi, Neymar da Silva Santos Júnior, Kylian Mbappé. Ce trio d’attaque ne semblait possible à constituer que dans un jeu vidéo, type Football Manager ou FIFA. Mais le Paris Saint-Germain l’a fait. Sauf départ de dernière minute du Français vers le Real Madrid, son courtisan le plus insistant, les trois hommes devraient évoluer ensemble sur le front de l’attaque parisienne cette saison. Sur le papier, le trio fait saliver. Avec ces noms, il sonne déjà comme l’un des plus gros potentiel offensif de l’histoire du football de club. Mais pour confirmer, il va falloir aligner buts et trophées.



Certaines sélections nationales ont enchanté la planète grâce à leurs atouts offensifs. Comme le Brésil avec Pelé-Garrincha-Vava et Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho, ou la Hongrie et son Puskás-Hidegkuti-Kocsis. Mais rien qu’en se limitant aux plus beaux effectifs de l’histoire des clubs européens, la concurrence est rude pour la déjà surnommée “M(essi)N(eymar)M(bappé)”. Récemment, avant que le temps de jeu de Gareth Bale ne soit diminué par les blessures, le Real Madrid a vibré au rythme des exploits de sa BBC : Benzema-Bale-Cristiano (Ronaldo). Les dignes héritiers du Di Stefano-Gento-Puskás qui régnait sur l’Espagne et l’Europe dans les années 1960.

Pour atteindre ce statut, la MNM devra gagner la Ligue des champions



Au Barça, Neymar et Messi ont déjà fait partie d’une des triplettes les plus performantes de tous les temps. Complices avec Luis Suarez, ils ont fait les beaux jours d’un Camp Nou qui avait déjà connu l’association Ronaldinho-Messi-Eto’o. Dans la deuxième partie des années 1960 jusqu’au début des années 1970, Manchester United a fait rêver tous les amateurs de foot avec George Best, Denis Law et Bobby Charlton. Tous trois sacrés Ballon d’or sous les couleurs mancuniennes, ils ont offert sa première Ligue des champions au club en 1968. Quelques années plus tard, l’Ajax a marché sur le Vieux continent.



Emmenés par un Johan Cruyff épaulé de Piet Keizer sur l’aile gauche et Sjaak Swart à droite, les Néerlandais ont remporté trois C1 consécutives de 1971 à 1973. Point communs entre les tridents listés jusqu’ici : ils ont tous permis à leur club de gagner la plus prestigieuse compétition européenne. Pour s’élever à leur rang, la MNM devra elle aussi passer par là. Une tâche ardue que d’autres attaques monumentales ne sont jamais parvenues à accomplir. A l’instar de celle des “Invincibles” d’Arsenal emmenée par Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Robert Pires, ou du “Trio Magico” formé par Omar Sivori, John Charles et Giampiero Boniperti à la Juventus dans les années 1950.