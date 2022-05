Comment évaluez la première saison de Lionel Messi au PSG ? Si l’on se base sur ses performances sur le terrain, elle est loin d’être reluisante. En dépit d’un brillant réveil contre Montpellier samedi, La Pulga n’a pas à la hauteur des promesses que sa venue avait suscitées. En revanche, sur le plan économique, l’Argentin, et sans même bouger le petit doigt, a donné satisfaction. Grâce à son nom et des parts sur ses droits d’image, le club de la capitale a cumulé des revenus très importants.

60% des maillots vendus sont floqués du nom Messi

D’après une information divulguée par L’Équipe, le PSG va enregistrer hausse de 40% par rapport à la saison dernière de ses revenus merchandising. Ce qui équivaut à 60M€ à peu près. Difficile de ne pas y avoir un effet Messi. Des gains qui compenseraient presque les pertes liées à un parcours trop vite stoppé en Ligue des Champions.

Cette hausse est notamment palpable au niveau de la vente des maillots. Il y a eu plus d’un million de maillots vendus, dont 60% floqués au nom de l’Argentin. Et le chiffre aurait pu être encore plus élevé si son arrivée à Paris avait été anticipée. Au total, les recettes du PSG s’élèvent à 700M€. Rien que les revenus sponsoring sont de l’ordre de 310M€. Un montant totalement inédit, aussi bien pour le club que pour le championnat français. Cela s’explique par le fait que 11 nouveaux partenaires ont rejoint l’écurie francilienne en 2021/2022 dont le GOAT. Celui-ci a même promis de verser 50M€ à lui seul sur trois saisons.