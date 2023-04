Messi et Mbappé dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde !

Le Paris Saint-Germain compte dans ses rangs parmi les footballeurs les plus populaires du monde, à commencer par son trio Messi-Mbappé-Neymar. Ce n’est pas le Times qui dira le contraire. Comme chaque année, le célèbre magazine américain a publié la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde. On peut ainsi y voir apparaître des hommes politiques, des célébrités ou encore des acteurs.

Cette année, seuls six sportifs sont présents, dont Leo Messi et Kylian Mbappé. Le Français apparaît dans la catégorie des innovateurs et est décrit dans des termes élogieux par Vivienne Walt, correspondante du magazine à Paris : « le nouveau capitaine de football français n'est pas du genre à cacher ses émotions [...] Lorsque Mbappé a pesé un transfert à neuf chiffres du Paris Saint-Germain au Real Madrid l'année dernière, Macron l'a appelé et l'a supplié de rester pour le bien de la France. Mbappé est resté au PSG. Malgré son incroyable célébrité, Mbappé a trois vérités personnelles de sa mère qui le maintiennent sur les rails : "Respect, humilité, lucidité" ».

De son côté, Leo Messi figure lui dans la catégorie des « titans » et a reçu l’hommage de Roger Federer en personne : « Durant mon enfance, Diego Maradona et Gabriel Batistuta étaient mes joueurs argentins préférés. J'ai eu la chance de les rencontrer tous les deux. Ils m'ont inspiré. Aujourd'hui, Messi peut inspirer les générations futures. J’espère que nous aurons l'occasion de voir sa créativité et son sens artistique uniques pendant encore un peu de temps. Ne clignez pas trop souvent des yeux lorsque Messi se produit sur le terrain. Vous pourriez manquer quelque chose d'incroyable »