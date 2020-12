Messi à Monaco ? Un joueur s'y oppose

Où jouera Messi la saison prochaine ? Nous sommes en décembre et le mystère reste entier. Il semble même qu'il s'épaissit à mesure que les pistes et autres points de chute s'accumulent autour du virtuose argentin. Tuttosport a imaginé La Pulga à l'AS Monaco et a posé directement la question à Cesc Fabregas, meneur de jeu de l'ASM et ami intime de Messi.

Ce dernier est carrément contre : "Barcelone est sa maison, c’est son équipe depuis qu’il est petit. Ce sont des choix très personnels, je ne m’en mêle pas, Vu la situation, il me semble difficile de l’imaginer à Monaco. Mais il est certain que je suis très heureux et que je me sens très bien à Monte-Carlo", a indiqué l'international espagnol, qui a évolué avec Messi entre 2011 et 2014 et qui a évoqué la personnalité du natif de Rosario : "[A quelqu’un qui ne le connait pas] Je dirais ce que je dis souvent à Messi: 'Léo, tu ne te rends pas compte à quel point tu es grand'. Lionel Messi n’a pas vraiment l’impression d’être un Dieu du football. C’est un garçon très humble, solaire. Il aime vivre comme les gens normaux et, même si c’est une star, il veut se déplacer sans service de sécurité. Il a aussi un grand cœur, il est toujours prêt à aider les enfants malades et les personnes les plus pauvres", a ainsi louangé Fabregas.