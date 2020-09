Mercato : Un champion d'Afrique signe à Dijon

Roger Assalé est suivi depuis longtemps par les clubs de Ligue 1

Dijon a réalisé un très beau coup sur le marché des transferts. Le club bourguignon a recruté Roger Assalé. L'attaquant ivoirien a signé un contrat de quatre ans avec le DFCO. Il va venir renforcer un secteur offensif qui a éprouvé quelques difficultés l'an passé.Le natif d'Abengourou était un des meilleurs attaquants du championnat suisse ces dernières saisons. Ses prestations avec YB lui avaient même permis de s'attaquer à un des cinq grands championnats européens avec un prêt de six mois à Leganés en janvier dernier. En 14 matchs de Liga, le joueur de 26 ans avait été impliqué sur cinq buts. Pas de quoi marquer les esprits mais suffisant pour prouver qu'il est capable de s'imposer ailleurs que chez les triples champions de Suisse en titre.Dans les sacres nationaux comme dans les épopées européennes des Young Boys Berne, Roger Assalé avait joué un rôle important depuis son arrivée en 2016. Repéré au TP Mazembe où il a remporté la Ligue des Champions africaine en 2015, l'attaquant s'est rapidement illustré en Europe.Des performances qui lui avaient permis de taper dans l’œil de clubs anglais, allemands mais aussi de Marseille ou de Monaco. Rester en Suisse pour confirmer et goûter à la Ligue des Champions, un but en cinq matchs, il a toujours été suivi avec attention par les clubs de Ligue 1. C'est finalement Dijon qui a mis la main sur un international ivoirien qui a été sacré champion d'Afrique en 2015 sans jouer la moindre minute de jeu. Désormais titulaires avec les Elephants, Roger Assalé va avoir de nouvelles responsabilités et un nouveau statut avec son arrivée à Dijon.