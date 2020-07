Mercato : Qui pour remplacer Osimhen à Lille ?

Comme chaque été, Lille va avoir besoin de recruter malin pour pallier au départ d'un joueur important. Un an après avoir pris la succession de Nicolas Pépé, Victor Osimhen se prépare déjà à partir. L'attaquant nigérian aurait trouvé un accord avec le Napoli. Si le LOSC devrait toucher le pactole avec la vente du joueur de 21 ans, ses recruteurs vont devoir s'activer pour trouver l'héritier d'un joueur impliqué sur 24 buts toutes compétitions confondues cette saison. D'après les rumeurs, trois noms auraient déjà été cochés par les hommes du président Lopez.

Un accord déjà trouvé avec un prodige canadien ? Le nom de Jonathan David serait au sommet de cette liste. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur de La Gantoise. Reste maintenant à négocier avec les dirigeants du club belge. Ils demandent environ 30 millions d'euros. Comme Victor Osimhen, l'international canadien a une côte de popularité élevé après une saison réussie outre-Quiévrain. Le joueur de 20 ans vient de terminer la saison de Jupiler Pro League avec le titre de meilleur buteur. Très prometteur, il est surveillé par les plus grosses écuries européennes. Un inconvénient quand même, Jonathan David n'est pas un vrai attaquant de pointe. Le natif d'Ottawa ne sera donc pas le successeur naturel d'Osimhen, mais son jeune âge, ses qualités techniques et sa marge de progression font de lui un joueur idéal pour le projet lillois. Sa polyvalence et le fait qu'il parle français, grâce à ses parents haïtiens, sont d'autres facteurs qui pourraient lui permettre de s'adapter rapidement à la Ligue 1.

Le LOSC peut utiliser sa filière portugaise Calciomercato a annoncé que le Portugais Marcos Paulo est une autre alternative. Luis Campos pourrait utiliser ses relations dans le football portugais pour boucler le transfert du joueur évoluant au Brésil. International U19, le joueur formé à Fluminense a déjà eu l'occasion de briller dans le championnat brésilien et en Copa Sudamericana. C'est un vrai buteur en devenir. Son transfert pourrait être bouclé pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros d'après le site italien.

Un joueur impliqué sur 34 buts en 39 matchs dans le viseur L'Equipe a évoqué une troisième piste dans son édition de mardi : Umar Sadiq. L'attaquant nigérian sort d'une saison folle. Le joueur formé à la Roma présente une trajectoire similaire à celle d'Osimhen mais un profil bien différent. Comme lui, il est international nigérian, il a terminé sa formation dans un grand club européen, la Roma, mais il n'y a pas percé. Prêté à plusieurs reprises, le joueur de 23 ans reste sur une saison remarquable avec le Partizan Belgrade : il a été impliqué sur 34 buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Plus impressionnant physiquement qu'Osimhen, le joueur d'1,92m possède le pedigree pour être une des révélations de la Ligue 1. L'AS Monaco l'aurait aussi déjà repéré. La direction des Crno Beli en demande 15 millions d'euros.

Un Amiénois pour prendre la relève de Loïc Rémy ? Un autre joueur pourrait venir renforcer le secteur offensif lillois et il évoluait en Ligue 1 la saison dernière : Serhou Guirassy. Le Courir Picard a révélé que le joueur d'Amiens, 9 buts l'an passé, pourrait revenir dans le club où il a signé en 2015. Cette arrivée, si elle se concrétise, pourrait permettre à Christophe Galtier de trouver un remplaçant à Loïc Rémy, parti à Benevento au début du mois. Comme chaque été, les recruteurs lillois ont beaucoup de travail pour monter un effectif compétitif malgré les départs.