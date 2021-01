Mercato - PSG : Di Maria veut jouer avec Messi

C'est au média argentin TyC Sports qu'Angel Di Maria a confié son envie de jouer avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, Di Maria se sent très bien à Paris et souhaite terminer son parcours européen dans la capitale. Et pour lui, il n'y aurait pas de meilleure fin que celle de jouer avec son coéquipier, cette fois-ci en club. « J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé. Si je jouais en plus avec Leo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite après. Ce serait le summum, je ne pourrais rien demander de plus » a-t-il affirmé. Pour l'ailier, c'est plus qu'un souhait, c'est un rêve.

Un rêve qui aurait déjà dû se produire

Toujours à Tyc Sports, Di Maria confesse que leur duo a déjà failli se produire : « J'ai eu l'occasion à un moment de ma carrière d'aller au FC Barcelone mais ça ne s'est pas fait. Il semble qu’il y a une autre chance qui se présente pour jouer avec lui ». Mais pour cela, il faudrait déjà que l'Argentin prolonge. En fin de contrat avec le PSG, le club et lui sont d'accords sur un même point : ils veulent continuer ensemble. Néanmoins, les négociations sont toujours en cours. Le club de la capitale souhaite prolonger l'Argentin mais à condition que celui-ci accepte de baisser une partie de son salaire. Quant à Di Maria, il souhaite être au moins prolongé de deux dans. Malgré tout, ce dossier, contrairement à celui de Ramos ou de Messi, ne devrait pas être difficile à gérer et ne devrait pas connaître de rebondissements puisque les deux parties sont d'accords. Seuls ces deux détails sont encore en discussion. Alors peut-être que le rêve d'Angel Di Maria de jouer avec Lionel Messi au PSG se réalisera. Affaire à suivre.