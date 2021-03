Le PSG voudrait tâter le terrain pour le mercato estival. Les dirigeants parisiens sembleraient s'intéresser à une piste offensive très alléchante venant de la Premier League. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane serait un renfort de poids dans l'effectif de Mauricio Pochettino. Cependant, le club ne serait pas encore prêt à mettre le paquet sur l'attaquant anglais.

Le PSG ne considère pas Harry Kane comme une cible prioritaire

Selon l'Équipe, Harry Kane ne semblerait pas être une piste principale dans le projet de recrutement parisien. Estimé à 90 millions d'euros par le CIES, le joueur aurait fait son temps à Londres et pourrait quêter une autre destination. Parmi les courtisans du joueur, on retrouve Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Néanmoins, le prix du joueur ferait peur aux clubs dans ce dossier. C'est pourquoi le PSG préférerait s'écarter de cette cible pour le moment.