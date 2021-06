Mercato : Nice proche d'un accord avec Barcelone

Comme l'an passé, l'OGC Nice va tenter de se renforcer considérablement au cours de l'été pour remplir les objectifs fixés par INEOS. Pour essayer d'être européen à la fin de la saison, le Gym est tout proche de trouver un accord pour une première recrue : Jean-Clair Todibo. Le défenseur qui appartient au FC Barcelone devrait bientôt être définitivement transféré sur la Côte d'Azur.

Après un prêt de six mois durant lequel il a porté le maillot des Rouge et Noir à 15 reprises en Ligue 1, il a convaincu les dirigeants niçois d'activer l'option d'achat qui avait accompagné son retour en France durant l'hiver. D'après Nice-Matin, une somme estimée à 8,5 millions d'euros devrait être déboursée par le neuvième de la dernière saison de Ligue 1. Les bonus qui accompagnent cette offre pourraient même faire de Jean-Clair Todibo la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice avec un montant qui peut s'élever à 15 millions d'euros.

Enfin du temps de jeu pour Jean-Clair Todibo ?



Arrivé en cours de saison pour se relancer après une expérience au Benfica Lisbonne qui s'était terminée prématurément, le joueur formé à Toulouse semble avoir enfin trouvé le cadre pour s'exprimer. Nice est déjà le club pour lequel il a le plus joué au niveau professionnel. Avec 17 apparitions toutes compétitions confondues, celui qui était arrivé pour compenser l'absence de Dante a plus joué avec les Aiglons qu'avec Toulouse, Schalke, Benfica et Barcelone avec qui il a un contrat jusqu'en 2023.

En janvier 2019, le club catalan avait déboursé un million d'euro pour s'attacher les services du très prometteur défenseur français. Alors qu'il n'avait que dix matchs de Ligue 1 à son compteur, le natif de Cayenne en a disputé deux fois moins au cours de son expérience espagnole. Il avait quand même pu découvrir la Ligue des Champions grâce à une titularisation dans un match sans enjeu face à l'Inter Milan. Une expérience qu'il va désormais mettre au service de Niçois qui visent sur le long terme une qualification en C1.