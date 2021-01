Mercato : Milik à l'OM, c'est loin d'être fait...

C'est parti pour un dossier qui risque d'agiter le mois de janvier de l'Olympique de Marseille. Arkadiusz Milik vaut quinze millions d'euros aux yeux du Napoli, à en croire les dernières informations de RMC. Et ce n'est certainement pas avec un tel prix que le truculent président Aurelio De Laurentiis arrivera à ses fins avec l'OM. Mais ce qui va aussi dans le sens des Marseillais, c'est qu'ils ne sont pas seuls à trouver le tarif inadapté... En effet, même l'Atlético Madrid, qui viserait aussi l'attaquant polonais, n'est pas prêt à débourser autant d'argent.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

💥 Quel but de Milik !

😍 Un enchaînement contrôle en aile de piegeon - demi-volée dévastateur ! pic.twitter.com/CT26mgJmOG

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2019



Si Marseille continue donc de chercher d'autres pistes en attaque, tout en scrutant également en défense, c'est la patience qui pourrait s'avérer décisive en fin de marché. Car si Milik n'a toujours pas bougé, que le Napoli souhaite réellement s'en séparer et que l'Atlético a jeté son dévolu sur un autre profil, il faudra bien brader - ou au moins dévaluer - le prix de l'attaquant de 26 ans, en fin de contrat dans six mois et qui ne joue absolument plus avec Naples. Mais quoi qu'il en soit, même à moindre coût, il faudra très probablement une vente pour espérer attirer Milik à l'OM.



Boubacar Kamara garde la cote en Europe, Duje Caleta-Car ou Morgan Sanson restent évoqués en Premier League, de même que Jordan Amavi qui serait suivi de près par Crystal Palace, d'après les indiscrétions relayées par Sky Sports. Lui aussi est en fin de contrat dans six mois (contrairement à ses coéquipiers précités), et si un club anglais aligne beaucoup d'argent, il pourrait donc s'agir de la dernière opportunité pour l'Olympique de Marseille d'en tirer profit... Les temps changent malheureusement peu au sein du club phocéen, pour qui le serrage de ceinture semble toujours un objectif n°1. On est donc encore bien loin d'une éventuelle arrivée du calibre de Milik.