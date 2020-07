Mercato : Lille annonce le départ de Loïc Rémy

Un transfert à Benevento à finaliser

C'est la fin de l'histoire entre le LOSC et Loïc Rémy. Arrivé en 2018 en provenance de Las Palmas, le joueur aura disputé 59 matches avec le club nordiste, marquant 21 buts sous le maillot des Dogues. Dans un communiqué publié ce vendredi Lille indique que ", précise le club nordiste qui affirme avoir proposé une prolongation de deux années (plus une en option) au joueur.Concernant son futur,. Récent promu en Serie A sous la direction de. Il est à noter que Benevento a déjà goûté à l'élite du Calcio, lors de la saison 2017-18, et avait été relégué suite à un bilan de six victoires, trois nuls et vingt-neuf défaites. Il y a quelques jours, le club avait publié une photo de Rémy en compagnie d'Inzaghi, ce qui ne laisse guère de doute au sujet de son prochain club.