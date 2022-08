Arrivé à l'Olympique de Marseille au mois de janvier dernier, Cédric Bakambu n'a jamais pu s'y imposer comme un titulaire en puissance. Et le remplacement de Jorge Sampaoli par Igor Tudor au poste d'entraîneur cet été n'a en rien changé la situation de l'attaquant de 31 ans.



Détenteur d'un bon de sortie, l'international congolais a été annoncé au Celta Vigo, en Liga où il avait brillé sous les couleurs de Villarreal. Mais l'entraîneur du club galicien, Eduardo Coudet, s'est lui-même chargé de refroidir cette piste.

« Bakambu n'a pas l'intention de partir »

« Bakambu ? Tu sais pourquoi je te dis ça ? Car j'ai entendu des rumeurs sur sa venue, a déclaré le technicien argentin à la presse. Mais il m'a déjà dit non il y a longtemps ! Je ne me souviens même pas quand. Je lui ai parlé le jour de l'anniversaire de Iago (Aspas, attaquant vedette du Celta, le 1er août dernier, ndlr). Il m'a remercié de mon intérêt et à ce jour, il n'a pas l'intention de partir. Peut-être qu'après-demain, il va m'appeler pour me dire : 'je suis partant'. Mais je ne pense pas. »



Sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2024, Cédric Bakambu est donc bien parti pour rester dans la cité phocéenne cet été.