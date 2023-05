Mercato : Laurent Nicollin (Montpellier) a refusé une offre de 25 millions d’euros pour Elye Wahi cet hiver !

C’est sans conteste la révélation de cette saison en Ligue 1. Auteur d’un quadruplé contre Lyon, le week-end dernier, Elye Wahi marche sur l’eau avec Montpellier cette saison (17 buts sur cet exercice en L1). Des performances qui attirent les convoitises de la part de plusieurs grands clubs européens. Lors d’une interview accordée au journal L’Équipe, Laurent Nicollin a ouvert la porte à un départ de son attaquant âgé de 20 ans. Néanmoins, le président du MHSC a déclaré attendre un certain prix pour libérer sa pépite, confirmant avoir repoussé une offre de 25 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal.

"On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus"

"C'est la suite logique des joueurs formés au club de quitter le cocon. Le tout, c'est que tout le monde soit gagnant. On a des discussions avec ses agents. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus. En janvier, j'ai refusé 25 millions d'euros plus des bonus d'un club anglais. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que, si Elye Wahi était l'attaquant de l'Olympique de Marseille, il vaudrait 60 millions d'euros. Il est voué à jouer dans de très grands clubs européens parce qu'il a le potentiel pour. Je le lui souhaite."