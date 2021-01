Mercato : Kenny Lala a enfin franchi le pas

Titulaire à 21 reprises en 21 journées, Kenny Lala n'avait manqué que 53 minutes de Ligue 1 depuis le début de la saison. Alors qu'il aurait pu espérer terminer la saison avec un des plus gros temps de jeu du championnat de France, le latéral va passer la deuxième moitié de l'exercice en cours loin de l'Hexagone. Il est attendu du côté de Pirée où un contrat de trois ans et demi avec l'Olympiacos l'attend. En Grèce, le joueur de 29 ans va connaître sa première expérience à l'étranger. Enfin. Depuis qu'il a découvert la Ligue 1 en 2017-2018, et surtout depuis qu'il s'y est imposé en 2018-2019 avec cinq buts et neuf passes décisives, le joueur du RC Strasbourg a attiré l'attention de nombreux clubs européens. Newcastle, le Betis Séville, Wolfsbourg ou la Lazio Rome avaient notamment courtisé celui qui avait été nommé dans l'équipe-type de la saison. En vain. Alors qu'il était aux portes de l'équipe de France, l'arrière droit était resté en Alsace. Et à l'image d'une équipe qui a eu du mal à confirmer sa progression, sa saison 2019-2020 avait été plus décevante.

Kenny Lala aurait pu partir gratuitement en juin

Le joueur formé au Paris FC et à Valenciennes avait toujours une certaine cote de popularité, notamment auprès des recruteurs de l'OM, mais le RC Strasbourg n'a jamais eu l'intention de céder son numéro 10 si ce n'est contre une belle indemnité de transfert. Et c'est pour cette raison que l'actuel 15eme de Ligue 1 est aujourd'hui contraint de se séparer du joueur acheté à Lens en 2017. Faute d'un accord pour une prolongation, Kenny Lala arrivait à la fin de son contrat en juin. Il aurait alors pu partir gratuitement malgré un bon début de saison (3 buts et 2 passes décisives en 21 matchs) et une valeur estimée à 9 millions d'euros par le site Transfermarkt. Malgré cette situation contractuelle particulière, le latéral droit n'était pas concerné par autant de rumeurs de départ qu'en 2019. C'est pour cette raison que les propos de Kader Mangane, le directeur sportif du Racing, dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ont surpris ce vendredi. « Les clubs ont trouvé un accord, Kenny est en route pour la Grèce où il doit passer une visite médicale. » Il faut dire que le suspense avait été parfaitement entretenu. Absent de l'entraînement durant la semaine, le forfait attendu de Kenny Lala pour le match prévu dimanche contre Reims était d'abord justifié par une douleur à un talon. Sa série de titularisations entamée en décembre 2019 était quoi qu'il arrive vouée à s'interrompre ce week-end.