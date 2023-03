Mercato : Juninho affirme que Kolo Muani avait refusé l'OL quand il l'avait approché

Parti cet été à Francfort à la fin de son contrat avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani affole les compteurs en Europe (16 buts et 12 passes décisives en 35 matchs). Devenu titulaire au poste d'attaquant lors du dernier rassemblement des Bleus, le joueur né à Bondy ne cesse de faire parler de lui.

Un profil qui intéressait beaucoup l'Olympique Lyonnais

Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2022 Juninho était très intéressé par le profil de Randal Kolo Muani. "La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe. C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous", a confié le Brésilien sur RMC. Si toute la direction lyonnaise était pour faire venir le Nantais dans le Rhône, l'attaquant a finalement choisit de rejoindre l'Allemagne. "Il n’a pas voulu venir, c’est la vérité, révèle l'ancien milieu de terrain. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par point. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé."