Didier Digard loin de l'OGC Nice dans quelques mois ? Le coach des Aiglons pourrait bien avoir un avenir doré étant donné les résultats qu'il a depuis qu'il a repris le club azuréen en main. Alors que l'OGCN a décidé de nommer Digard en lieu et place de Lucien Favre début janvier, il se trouve que l'ancien joueur professionnel a des résultats incroyables avec ses joueurs.

Surfant sur une série de 6 victoires et 2 nuls, Digard connaît des débuts dingues comme numéro 1 et il a été confirmé jusqu'en fin de saison par ses dirigeants. "Effectivement, c’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible. Pour nous le staff, c'est une satisfaction parce qu’on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant", avait-il déclaré en conférence de presse il y a quelques jours. Mais l'été prochain, son avenir pourrait s'écrire loin de la Côte d'Azur.

Car le technicien des Aiglons s'est confié au cours d'une interview pour Nice-Matin et il a dévoilé avoir eu des propositions en vue de l'avenir. Alors qu'il ne sait pas de quoi sera fait ce fameux avenir, Digard a assuré qu'il souhaite rester à Nice, mais que dans le football, personne ne sait de quoi est fait le lendemain. "Je suis à Nice, j’ai le souhait de gagner tous les matchs et donc de prolonger l’aventure ici. Je ne me projette pas plus loin que ça, mais je connais le foot… Mon envie, c’est de rester." Et celui qui est intérimaire reconnaît qu'il a eu des sollicitations, mais il assure qu'il "n’y prête aucune attention". C'est dit !