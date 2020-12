Menacé après son geste sur Neymar, Thiago Mendes contacte la police

La défaite du PSG contre l'OL, n'a pas été le seul fait important lors du weekend en Ligue 1. Ce revers du champion de France a été éclipsé par la blessure, finalement sans gravité, de Neymar touché à la cheville gauche après une intervention pas maîtrisée de Thiago Mendes, exclu par ailleurs dans la foulée. Le joueur lyonnais s'est excusé auprès de son compatriote au terme du match : « Les erreurs, ça arrive. Mais je suis ici pour demander sincèrement pardon à Neymar », avait écrit Mendes sur Instagram. Ce qui ne l'a empêché d'avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, le ciblant lui ainsi que ses proches, selon Le Progrès, qui publie les propos de la compagne du joueur rhodanien.

Cette dernière évoque ainsi des menaces envers elle et ses enfants, et a pris contact auprès des autorités, comme elle l'a confié au quotidien régional. « Tous les messages et audio menaçants que je reçois pour mes enfants et ma famille, je suis en train de les envoyer à la police », dit-elle. Pour rappel, si le PSG redoutait une blessure grave et une longue période loin des terrains pour Neymar, le Brésilien ne devrait être indisponible que trois semaines, au maximum.



Leonardo : "Normal de parler de Neymar"