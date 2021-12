Mbappé révèle sa plus grande peur

Bien qu’étant un grand surdoué et un footballeur précoce ayant déjà signé de très grands accomplissements dans sa carrière, Kylian Mbappé reste un humain. Et comme tout être humain, il ressent des craintes. Mais, ce ne sont pas des craintes qui l’inhibent ou entravent sa progression. Au contraire, elles sont un vrai moteur dans sa carrière.

L’ambition de Mbappé reste intacte

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo Sport, et avec Thierry Henry comme interlocuteur, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France a donc parlé de ses plus grandes peurs. Il s’agit du fait de « ne pas gagner » et de « décevoir ». Cela en dit long sur son côté ambitieux et combatif. Pour l’instant, il a connu plus de hauts que de bas dans son parcours heureusement, mais il y a quand même eu quelques revers notables. Comme le pénalty manqué lors du dernier Euro, qui précipita l’élimination de l’équipe de France.

📽️ Quand le passé et futur parlent au présent… L’entretien entre Thierry Henry et @KMbappe à retrouver ce dimanche dans #DimancheSoirFootball.#PrimeVideoLigue1 #ThierryHenry #Mbappe pic.twitter.com/lne2anVi3S — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 3, 2021

Mbappé a aussi exprimé son désir de « laisser une trace » dans l’histoire du football. Pour cela, il est bien parti pour. Même le légendaire Pelé s’est incliné devant ses prouesses, et l’a étiqueté comme son digne son successeur. C’est une lourde responsabilité, mais le Bondynois apprécie cette charge importante sur ses épaules. Et force est de reconnaitre que ça lui réussit d’être sous pression.