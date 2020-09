Mbappé (PSG) finalement disponible pour Nice ?

Le PSG défie l’OGC Nice dimanche à midi à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1 (à 12h). Cette rencontre devait être la troisième que Kylian Mbappé allait manquer en raison de sa contamination au Covid-19 lors du rassemblement de l’Equipe de France. Mais la tendance s’est inversée depuis quelques heures, selon ce que révèle L’Équipe dans son édition du jour. La LFP a accepté de réétudier ses mesure sanitaires liées au Covid-19 et cela devrait aboutir à un retour à la compétition plus que tôt prévu de l’international tricolore.

Un communiqué a été envoyé vendredi aux différents clubs de Ligue 1 et Ligue 2 par les instances dirigeantes. S'il est encore stipulé que la reprise collective (entraînement ou match) se fait au 15e jour après un contrôle positif -et dans le cas de Mbappé cela ne devait être que le 21 septembre - un aménagement important au dit protocole a été apporté : « Dans cette période et au regard de ces éléments, si un club souhaite faire rejouer l'un de ces joueurs avant la date de reprise collective évoquée ci-avant, la commission Covid pourrait accepter exceptionnellement cela, sous réserve que le médecin du club (1) atteste avoir fait pratiquer tous les examens énoncés ci avant et que ceux-ci n'ont apporté aucune contre-indication à la reprise collective et en match du joueur, et (2) fournisse un certificat de non contre-indication à la pratique du football professionnel en compétition professionnelle pour le joueur considéré à compter de cette date ».

Une bonne nouvelle pour Tuchel

Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire pour rendre la participation de Mbappé au duel face aux Aiglons éligible. S’il est démontré d’ici dimanche que l’ancien monégasque est totalement remis et qu’il n’y a aucune objection médicale à son retour sur les terrains, Tuchel pourra faire appel à lui pour cette rencontre de championnat. La nouvelle a de quoi ravir le technicien allemand, surtout en cette période où tous ses autres attaquants sont en panne sèche.