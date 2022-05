Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux attaquants que toute l’Europe s’arrache en ce moment. Et c’est tout à fait normal au vu du talent qu’il possède, leur marge de progression, l’efficacité qu’ils ont devant les buts et aussi le caractère qui les singularise. Mais qui est le meilleur des deux ?

Mbappé, « un attaquant plus complet »

Chacun peut avoir son avis sur la question. Et parmi ceux qui se sont permis de l’exprimer publiquement il y a Gérard Piqué, le chevronné défenseur du Barça. Pour ce dernier, il n’y a pas de débat possible ; la pépite française est au-dessus car il s’agit d’un footballeur « plus complet ». « Ce sont deux des meilleurs joueurs du moment", a déclaré Piqué sur la chaîne YouTube de Sky Sports, The Overlap. Ils sont très jeunes et ils ont tous les deux le potentiel pour devenir Ballon d'Or, c'est sûr. Je pense que Haaland est plus un attaquant pur, très fort et qui marque beaucoup de buts. Mbappé, lui, est un joueur plus complet, il peut jouer en tant qu'ailier ou attaquant. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre Haaland, mais j'ai joué contre Mbappé. Cela étant, c’est difficile de choisir. »



L’arrière catalan est séduit par les qualités de ses deux stars, mais il rappelle que le Barça aussi possède des joyaux dans son effectif. Il a, par exemple, loué les deux promesses que sont Pedri et Gavi. "Je pense que Pedri a une chance [de devenir le meilleur du monde], Gavi est aussi très bon pour son âge. Nous avons de grands talents ici à Barcelone en ce moment. Ils doivent grandir et ils seront meilleurs, mais pour l'instant, ils sont très bons", a-t-il déclaré. On veut bien le croire.